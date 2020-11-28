У православных верующих начинается рождественский пост

В Беларуси и во всем мире у православных начинается 40-дневный рождественский пост. Фото: pixabay.com.

В субботу, 28 ноября, у православных верующих начинается рождественских пост. Он продлится 40 дней и по-другому называется «Филиппов пост», так как начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа. От предпасхального поста рождественский отличается меньше строгостью.

Вот как характеризует Рождественский пост Лев Великий, упоминаемый во многих православных источниках: «Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды». Здесь подразумевается, что в последний пост перед новым годом необходимо подводить итоги минувшего года и поблагодарить Бога за все полученное в завершающем году.

Во время поста православная церковь, кроме ограничения в пище, предписывает воздержание от сквернословия, дурных мыслей и поступков, призывает совершать добрые дела и молиться.

В Рождественский пост во вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в еду можно добавлять растительное масло. Строго запрещено во время поста есть только мясо, яйца и молочные продукты. В выходные и большие праздники можно есть рыбу.

Со 2 по 6 января пост становится строже, а в последний день поста пищу принимают не раньше, чем появится на востоке первая звезда.

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