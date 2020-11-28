Минздрав: Детей в 61 школе Минска отравил стафилококк в чиккен-ролл «Маленький цезарь»

Минские санэпидемиологи сообщили результаты эпидрасследования по факту отравления школьников. Фото: pixabay.com.

В субботу, 28 ноября, пресс-служба Минздрава опубликовала итоги проведенного эпидрасследования по факту отравления детей в одной из школ столицы.

Так в ведомстве пояснили, что после лабораторного исследования был однозначно обнаружен источник заражения в минской школе.

- Развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе №61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чиккен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель - стафилококк, - прокомментировали в Минздраве.

Но также в ведомстве уточнили, что расследование произошедшего ЧП еще не окончено. Предположительно источником инфекции в школьной столовой стал кто-то из персонала. Кто-то из рабочих кухни или поваров, которые участвовали в приготовлении этого блюда для детей.

Также по результатам эпидрасследования стало известно, что заражение стало следствием нарушения внутреннего производственного контроля и требования саннорм. В Минздраве считают, что вероятнее кто-то из персонала пищеблока был без перчаток и маски.

- На сегодняшний день (28 ноября - Ред.) все дети выписаны из учреждения здравоохранения, - добавили в Минздраве.

После проверки работы пищеблоку 20 ноября выдали требование на приостановку (запрет) производства и реализацию товаров. С 23 ноября здесь работа возобновилась, так как обнаруженные нарушения были устранены. Еду здесь теперь готовит новая временная бригада поваров. За выполнением предписанных требований ежедневно следит комиссия специалистов центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска, а также специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

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