4 года колонии отцу, 2 года - сыну: в Бобруйске двух мужчин осудили за нападение на милиционеров 10 августа

Бобруйчане напали на гаишников и сотрудников Департамента охраны, заступаясь за таксиста, которого остановила ГАИ. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что к нескольким годам колонии суд приговорил двух бобруйчан, отца и сына, рассказала пресс-служба МВД в телеграм-аккаунте.

Уголовный инцидент произошел в Бобруйске 10 августа. В вечернее время в городе сотрудники ГАИ остановили таксиста, как оказалось, без техосмотра. Пока гаишники составляли протокол, на ситуацию обратила внимание присутствовавшая здесь же толпа горожан, началась перебранка.

- В административный процесс вмешались несколько прохожих, которые призывали отбить водителя у милиционеров, - пояснили в пресс-службе.

В итоге это переросло в конфликт и 53-летний мужчина с 24-летним сыном напали на сотрудников ГАИ и прибывших на место силовиков Департамента охраны. Задержали нападавших на месте, а 27 ноября в суде им был вынесен обвинительный приговор.

- И отца, и сына суд признал виновными. Старшего мужчину приговорили к 4 годам исправительной колонии строго режима (к приговору присоединено не отбытое наказание по предыдущему приговору в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью). Его сына осудили на 2 года исправительной колонии общего режима, - резюмировали в МВД.

Уточняется, что ранее осужденный 53-летний бобруйчанин привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении милиционеров, побег из-под стражи и незаконный оборот алкоголя и спиртосодержащей продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Жлобина заявил, что 13 августа его избили милиционеры, потом сознался, что этого не было, и стал фигурантом уголовного дела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за ложный донос (подробности).

Женщина-педиатр в Калинковичах укусила милиционера, заступаясь за задержанного мужа.

Силовик подал на нее в суд и потребовал 3000 рублей моральной компенсации (подробности).