Глава МИД Украины ответил на слова Лукашенко о планах Польши и Украины по свержению власти в Беларуси

Дмитрий Кулеба заявил, что выступает за то, чтобы «дать Беларуси дышать свободно». Фото: пресс-служба МИД Украины.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 27 ноября Лукашнко посещал 6-ую Городскую клиническую больницу в Минске, где посмотрел, как лечат от коронавируса и зашел к зараженным. Далее выступая перед медиками он затронул политическую тему и заявил о том, что ему поступают данные из КГБ, например, он получил информацию о том, что Польша и Украина составили план по свержению белорусских властей.

«Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств», - прокомментировал Лукашенко и добавил, что под Киевом появился некий центр информационного воздействия на Беларусь.

Такое заявление опроверг министр иностранных дел Украины. В своем твиттер-аккаунте дипломат заявил, что ничего из озвученного Лукашенко, никаких таких заявлений и планов во время общения с главой немецкой дипломатии не было.

- Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Беларусь», ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно, - подчеркнул глава МИД Украины в своем посте.

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