В «Табакерках» в Гомеле начали продавать талончики - один киоск транспортников уже закрыт

На остановке в Гомеле закрыли киоск с талонами и проездными Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В некоторых киосках «Табакерка», расположенных на остановках общественного транспорта в Гомеле, начали продавать талоны и проездные. Как минимум один ларек «Горэлектротранспорта» - на остановке «Мельников Луг» - больше не работает. На нем объявление:

- Киоск закрыт! Талоны и проездные билеты можно приобрести в киоске «Табакерка».

Правда, табачный ларек на этой же остановке еще не открылся. Ситуацию нам прояснили в «Горэлектротранспорте»:

- Да, свой киоск мы решили закрыть - там была маленькая реализация, и продавец часто болеет. Поэтому нашу продукцию будет реализовывать «Табакерка». Этот киоск скоро заработает, а пока купить талоны и проездные можно в «Табакерке» на остановке на противоположной стороне. Речи о закрытии всех наших киосков не идет.

Продавец «Табакерки» подтвердила: действительно с недавнего времени те ларьки, которые расположены на остановках, стали продавать талоны и проездные.

В «Табакерках» в Гомеле начали продавать талоны и проездные Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сеть киосков «Табакерка» имеет в Беларуси скандальную репутацию. Многие возмущаются тем, что их устанавливают на остановках транспорта и в других общественных местах, несколько ларьков уже поджигали.

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