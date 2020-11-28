Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 ноября 2020 года: рекордный прирост заболевших COVID-19 - 1691 человек

В Беларуси - снова рекордный прирост заболевших COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало официальную статистику по заболеваемостью коронавирусом в стране на 28 ноября. По данным ведомства, в республике зарегистрировано уже 133 тыс. 324 человека с положительным тестом на COVID-19. Это значит, что в Беларуси снова зарегистрирован антирекорд: по сравнению с официальными данными на 27 ноября, прирост за сутки составил 1 тыс. 691 случаев.

По статистике ведомства, число умерших с выявленной коронавирусной инфекцией возросло до 1 тыс. 143 пациентов. То есть, за сутки скончались семь человек.

В то же время выздоровели и выписаны 111 тыс. 455 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (+1303 за сутки).

А всего в Беларуси с начала пандемии проведено 3 млн. 220 тыс. 795 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: Мы должны производить свою вакцину от коронавируса на базе госпредприятия.

Он добавил, что «эта зараза может навсегда остаться с нами, и от нее нужно будет прививаться, как от гриппа». (подробности)