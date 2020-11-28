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Зима начнется с легкого мороза и снега: погода на начало декабря в Беларуси

Похолодает уже с понедельника, 30 ноября
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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Зима в Беларуси начнется с легкого мороза и снега

Зима в Беларуси начнется с легкого мороза и снега

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Уже в последний день осени, 30 ноября, погоду в Беларуси станет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет северный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью - минус 1-7 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса, прогнозирует Белгидромет.

Во вторник, 1 декабря, и до конца недели сохранится примерно такая же погода. Синоптики обещают частые осадки в виде снега и температуру ниже ноля.

В первый день зимы в Минске ожидается минус 2-4, в Витебске, Могилеве, Гродно и Бресте - минус 1-3, в Гомеле - 0 - минус 2 градуса.

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