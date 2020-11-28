Чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер». Фото: fcshakhter.by

Футбольный клуб «Шахтер» из Солигорска стал чемпионом Беларуси в 2020 году. Интрига резрешилась 28 ноября по итогам финального, 30-го тура национального чемпионата. Горняки обошли всего на одно очко ближайшего соперника - борисовский БАТЭ - благодаря победе над «Минском» со счетом 4-2.

А борисовчане не смогли удержаться в лидирующем положении из-за ничьи со столичным «Динамо». В итоге БАТЭ второй год подряд стал серебряным призером, а на третьей строчке впервые - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Победитель прошлого чемпионата - брестское «Динамо» - оказалось на четвертом месте, сообщает БелаПАН.

По итогам чемпиона, из высшей лиги в первую отправляются бобруйская «Белшина» и ФК «Смолевичи». Возвращается в высшую лигу ФК «Гомель», также в топ-дивизион впервые приходит «Спутник» из Речицы. Также за место в высшей лиге поспорят минские «Крумкачы» (3-е место в первой лиге) и «Слуцк» (14-е место в высшей лиге).

Для ФК «Шахтер» звание чемпиона Беларуси - второе в истории. Впервые солигорцы выигрывали национальный чемпионат в 2005 году.