В Минске на стройке двоих человек засыпало песком, один погиб

В Минске при проведении земляных работ засыпало грунтом двоих человек. Фото: МЧС

В Минске на стройке двоих рабочих засыпало песком днем 28 ноября. Сообщение о ЧП поступило столичным спасателям в 15.12 от медиков. Они сообщили, что человека засыпало песком в котловане на стройке по ул. Маяковского - при проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка. Причины и обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

- По прибытии к месту вызова установлено, что на отметке пяти метров в котловане под засыпанным песком находится человек. До прибытия подразделений МЧС работники строительной компании извлекли 42-летнего мужчину, - рассказали в Минском городском управлении МЧС.

Пострадавшего, которого достали сами строители, осмотрела прибывшая бригада скорой помощи. С тяжелыми травмами мужчину отвезли в больницу. Предварительно, у него синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота и закрытая травма грудной клетки.

Второго мужчину спасти не смогли. Его подняли на поверхность в 16.35 работники МЧС. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть пострадавшего.