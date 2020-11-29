Состояние второго мужчины, которого извлекли из котлована, оценивается как средней степени тяжести. Фото: МЧС

Состояния второго мужчины, которого извлекли из котлована, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в БелТА.

- Мужчина был госпитализирован в одной из отделений больницы скорой медицинской помощи. У него черепно-мозговая травма легкой степени, травма грудной клетки, а также синдром позиционного сдавления, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что в субботу, 28 ноября, засыпало песком в котловане на стройке двоих мужчин. Все произошло по улице Маяковского при проведении работ в районе бывшего Червенского рынка. Один из рабочих погиб.

Причины случившегося устанавливаются.

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