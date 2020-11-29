Под Солигорском автомобиль насмерть сбил 50-летнего велосипедиста. Фото: скриншот с видео МВД

Под Солигорском автомобиль насмерть сбил 50-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- Инцидент произошел в субботу, 28 ноября. За рулем автомобиля «Лада» находился 62-летний водитель. Он сбил насмерть 50-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте от полученных травм, - пояснили в ведомстве.

Удалось установить, что водитель «Лада» был в трезвом состоянии, а на велосипеде был установлен катафот.

На месте ДТП работали следователи, сотрудники ГАИ и эксперты. Устанавливаются детали случившегося.

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