Кочанову наградили медалью. Фото: БелТА

Главу Совета Республики Наталью Кочанову наградили медалью «за укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан». Информация об этом была размещена на официальном сайте Совета Республики.

Решении о награждении Кочановой данной медалью принято Советом Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

Награду Наталья Кочанова получила «за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение правд и свобод граждан в государствах – участниках СНГ».

- Медаль была учреждена в 2013 году. Она изготавливается из серебра с позолотой. Данной медалью награждают государственных и общественных деятелей, парламентариев, организации, а также граждан за особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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