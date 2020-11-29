Кочанову наградили медалью. Фото: БелТА
Главу Совета Республики Наталью Кочанову наградили медалью «за укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан». Информация об этом была размещена на официальном сайте Совета Республики.
Решении о награждении Кочановой данной медалью принято Советом Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.
Награду Наталья Кочанова получила «за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение правд и свобод граждан в государствах – участниках СНГ».
- Медаль была учреждена в 2013 году. Она изготавливается из серебра с позолотой. Данной медалью награждают государственных и общественных деятелей, парламентариев, организации, а также граждан за особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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