В Минске 29 ноября отключили снова мобильный интернет

В Минске снова проблемы с мобильным интернетом. Фото: pixabay

В Минске 29 ноября, в воскресенье, снова отключили мобильный интернет. На этот раз после 11 утра. Данная процедура является уже традиционной для воскресенья.

В МТС ситуацию с отключением мобильного интернета прокомментировали следующим образом:

- В связи с мероприятиями, которые проводят уполномоченные госорганы по обеспечению безопасности, был ограничен доступ к мобильному интернету. Мы сожалеем о сложившейся ситуации, - говорится в сообщении.

Оператор сотовой связи А1 также прокомментировал ситуацию с отключением мобильного интернета в Минске у своих абонентов.

- В связи с распоряжением уполномоченных госорганов в воскресенье, 29 ноября, в Минске была снижена пропускная способность мобильного интернета. Мы надеемся на скорое восстановление облуживания, - написано в сообщении.

В пресс-службе life :) прокомментировали также инцидент с отключением мобильного интернета. И сообщили, что как только появится доступ, об этом сразу же сообщат.

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