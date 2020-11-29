В метрополитене 29 ноября временно закрыли несколько центральных станций

В метрополитене сообщили о закрытии нескольких центральных станций метро Фото: Инна КОРСАК

В метрополитене в воскресенье, 29 ноября, временно закрыли сразу несколько центральных станций. Об этом сообщили в телеграм-канале метро.

- В 11.05 29 ноября в целях обеспечения безопасности граждан были закрыты станции метро «Немига», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа». Поезда на данных станциях не останавливаются. Также на вход и выход был закрыт вестибюль №2 станции «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости». Поезда на станции останавливаются, - пояснили в ведомстве.

В минском метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Через 50 минут в пресс-службе метрополитена сообщили, что была открыта «Площадь Якуба Коласа».

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