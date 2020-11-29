Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 ноября 2020 года: 1684 случая COVID-19 и 8 смертей за сутки

В Беларуси коронавирусом уже заболели более 135 тысяч человек Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 29 ноября. Прирост за сутки – 1684 случая. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 135 008 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1920 человек.

Всего в Беларуси на 29 ноября коронавирусной инфекцией переболели 113 375 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1151 пациент, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 253 тысяч 148.

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