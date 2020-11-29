Фотофакт. В Уручье 29 ноября колонну автозаков люди встречали с красно-зелеными флагами

В Уручье колонну автозаков встречали с красно-зелеными флагами. Фото: "Наша Нiва"
В Уручье в воскресенье, 29 ноября, колонну автозаков встречали люди с красно-зелеными флагами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай Нiвы».
Чуть позже стало известно о том, что по проспекту Независимости проехала колонна из автомобилей, в которых были установлены красно-зеленые флаги.
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