Финал детского «Евровидения» состоится 29 ноября и впервые в онлайн-формате

В Варшаве 29 ноября состоится финал детского "Евровидения". Фото: организаторов конкурса

В воскресенье, 29 ноября, состоится финал детского конкурса песни «Евровидение-2020». Впервые за всю историю он пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает БелТА.

Прямой эфир международного детского песенного конкурса будет транслироваться из Варшавы. Всего в нем выступят участники из двенадцати стран. Белорусская представительница Арина Пехтерева выступит под номером пять. Она исполнит песню «Пришельцы».

Из-за ситуации с коронавирусом, общаться конкурсанты со многомиллионной аудиторией будут формате специальных живых телемостом. Для белорусской участницы и ее команды в стенах Белтелерадиокомании организовали тематическую Green room, которая была построена в единой стилистике для всех участников финала.

Международный детский песенный конкурс «Евровидение» проходит уже в 18-ый раз.

Прямую трансляцию финала детского «Евровидения» можно будет посмотреть на телеканах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Комментатором конкурса стал Павел Лазовик. Баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса песни на «Славянском базаре-2019» Ксения Галецкая.

Напомним, что в субботу, 28 ноября, стартовало голосование в поддержку участников детского «Евровидения». Отправить свой голос можно вплоть до начала 19.00 – начала финала конкурса.

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