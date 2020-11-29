Фотофакт. В Брестской области прошел морковный «дождь». Посмотрите, как это выглядело

В Брестской области прошел морковный дождь. Фото: 1reg.by

В Брестской области прошел настоящий морковный «дождь». Во вторник, 24 ноября, около ста метров дороги Ганцевичи – Люсино были покрыты помытыми корнеплодами. Больше всего моркови было рассыпано вдоль обочины. Об этом сообщает издание «Першы рэгiён».

Сотрудники ГАИ рассказали, что на данный момент ведется поиск водителя, который рассыпал морковь на дорогу. Ему может грозить штраф в размере пяти базовых величин – 135 белорусских рублей.

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