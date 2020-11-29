В Минске проходит акция протеста «Марш соседей», люди собираются у себя в районах

29 ноября - 16-е воскресенье подряд, когда в Минске проходят марши протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 ноября - 113-й день после выборов и 16-е воскресенье подряд, когда в Минске проходят марши протеста. Люди, не согласные с действиями власти, выходят на улицы и собираются в небольшие колонны. В последнее время протестующие сменили формат и перемесились в районы. Небольшие группы минчан были замечены в Лошице, Малиновке, Юго-Западе, Уручье, Каменной горке и на центральных улицах. Очевидцы сообщают о задержаниях в Лошице.

Еще до полудня в центре Минска были усилены меры безопасности. После 11 часов начались проблемы с интернетом. Агентство «Интерфакс-Запад» передает, что на проспекте Независимости были замечены автозаки и водометы. Октябрьская площадь оцеплена металлическими ограждениями. Сообщается о скоплении спецтехники возле площади Независимости. Также были закрыты несколько центральных станций метро.

Около 13 часов группа в составе около 200 человек прошла по улице Лобанка в сторону Сухарево. Подробнее о том, что прямо сейчас происходит в Минске и других городах Беларуси, вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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