В Гомеле пенсионерка собралась в гости, но неудачно упала и застряла головой в перилах лестницы

Фото: МЧС Беларуси

Инцидент произошел днем 28 ноября в Гомеле. Жительница одного из домов на Речицком проспекте собралась в гости к подруге. Спускаясь по лестнице подъезда, она, вероятно, потеряла равновесие и упала. Во время падения голова женщины угодила в щель между перилами и лестничным маршем. Так как выбраться самостоятельно пенсионерка не смогла, пришлось вызывать спасателей.

МЧС Беларуси сообщает, что сотрудники перекусили металлическую конструкцию при помощи специального инструмента. Женщину освободили, ее осмотрели медики. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» пенсионерку доставили в больницу. Вскоре она самовольно покинула медицинское учреждение. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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