Правозащитники сообщают о задержанных на акции протеста. Среди них есть член Координационного совета Дмитрий Крук

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Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщает, что по состоянию на 15 часов задержаны более 40 человек. Из них более 30 в Минске, несколько - в Боровлянах и в Витебске. Список дополняется, официальной информации пока не поступало.

О том, что на акции протеста «Марш соседей» был задержан член основного состава Координационного совета и экономист Дмитрий Крук, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря КС Антона Родненкова. В списках НПЦ «Весна» уточняется, что Крука задержали около 12:40 на улице А. Гаруна. 29 ноября - 16-е воскресенье подряд, когда люди, не довольные действиями властей, выходят на марши протеста. В последне время белорусы изменили формат маршей и вместо того, чтобы стекаться в центр, люди собираются в небольшие колонны у себя в районах.

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