В Бресте мужчина оперся на электрощит, а тот упал со стены и придавил его

Фото: МЧС Беларуси

Инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Карбышева в Бресте. Днем 28 ноября мужчина, проходя мимо жилого дома, оперся на металлический ящик, закрепленный на стене. Им оказался электрощит без оборудования внутри.

В результате воздействия ящик опрокинулся прямо на мужчину и придавил его. Выбраться самостоятельно пострадавший не смог. Прибывшие спасатели извлекли брестчанина из-под конструкции и передали медикам. Доктора осмотрели его и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

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