Все станции метро уже открыты для пассажиров

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29 ноября с 11:05 утра «в целях обеспечения безопасности» были закрыты 5 станций метро: «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская» и «Немига». Также была закрыта на вход и выход пассажиров станция «Площадь Ленина» (на сторону площади Независимости»).

По состоянию на 15:17 все станции вновь открыты для пассажиров. «Метро работает в штатном режиме», - информирует телеграм-канал Минского метрополитена.

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