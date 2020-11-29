Исполняющим обязанности пресс-секретаря БПЦ впервые стал иеромонах Афанасий (Соколов)

Синод Белорусской Православной Церкви. Фото: church.by

О том, что у Белорусской православной церкви новый пресс-секретарь, сообщается на официальном портале Белорусского экзархата.

Исполняющим обязанности председателя Синодального информационного отдела БПЦ стал иеромонах Афанасий (Соколов).

О его биографии известно немного. Иеромонах Афанасий в миру Юрий Николаевич Соколов, кандидат богословия. Светское образование получил в БГПУ им. М. Танка. Духовное - в Минской духовной семинарии и Минской духовной академии.

Агентство «Минск-Новости» отмечает, что впервые этот пост занял иеромонах. До его предшественника должность председателя Синодального информационного отдела БПЦ занимал светский человек Андрей Петрашкевич.

Напомним, на протяжении почти 10 лет пост пресс-секретаря БПЦ занимал протоиерей Сергий Лепин. Ранее на своей странице в Facebook священник отрицательно высказался о действиях силовиков, разрушивших стихийный мемориал погибшему Роману Бондаренко. За этот поступок Генпрокуратура Беларуси вынесла Сергию Лепину официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона. После этого священник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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