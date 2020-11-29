В Минске вновь заработал мобильный интернет

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О том, что услуга передачи данных восстановлена в полном объеме, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на провайдера А1. Напомним, несколько часов назад компания заявила о снижении пропускной способности мобильного интернета «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов». Аналогичное заявление сделали и МТС.

Около 16 часов доступ в сеть восстановился и у клиентов других мобильных операторов: МТС и Life:). Корректно работают мессенджеры и соцсети.

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