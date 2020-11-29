Пьяный пинчанин насмерть сбил пешехода на «зебре»

Фото: УВД Брестского облисполкома

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 28 ноября в Пинске. 38-летний водитель Opel ехал напротив дома №15 по улице Карла Маркса. В это время по нерегулируемом пешеходному переходу двигался 64-летний пешеход. Он шел слева направо по ходу движения машины. Водитель наехал на мужчину, из-за чего тот умер на месте происшествия от полученных травм.

Действиям виновника ДТП следователи дадут правовую оценку. Известно, что водитель авто в момент наезда был пьян. Об этом передает БелТа со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

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