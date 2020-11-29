«Вирус никуда не исчезнет»: эксперт - о том, что будет с COVID-19 через 2 года

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Александр Лукашев - директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета. В эфире программы «Россия-24» он поделился прогнозом о том, какой будет обстановка с коронавирусом в ближайшем будущем. Отрывок из эфира опубликовал Onliner.by.

По словам эксперта, через два года вирус никуда не денется. Но человечество уже не будет каждый день смотреть на график заболеваемости.

- Мы все будем, по крайней мере, по одному разу вакцинированы, скорее всего, разными вакцинами. Это будет устойчивая стратегия, и замечательно, что она возможна. Вирус не будет решающим фактором повседневной жизни.

Насчет того, будут ли проводиться массовые мероприятия, Александр Лукашев заявил, что возможны ограничения:

- Хотелось бы надеяться, что через два года это станет возможным, но это будет последнее, что вернется к нормальной жизни.

Также вирусолог отметил, что через 2 года люди уже не будут массово носить защитные маски. Хотя какие-то ограничения по-прежнему могут остаться, и заболеваемость никуда не исчезнет. То есть у нас не будет такого, что люди выйдут на улицу, сорвут маски с криками «Пандемия закончилась!» Просто актуальность этой проблемы будет с каждым днем все ниже.

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