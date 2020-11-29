В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов и Максим Хлебец

Фото: архив КП

В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов («Брестская газета» и TUT.by) и Максим Хлебец («Брестская газета»). Корреспондентов доставили в Ленинское РОВД.

Как передает портал TUT.by, Станислав Коршунов позвонил в редакцию и рассказал, что его увозят в отделение для установления личности. При этом у корреспондента при себе был бейдж журналиста и все необходимые документы, которые он предъявил правоохранителям.

Максим Хлебец освободился из ИВС Ленинского РОВД лишь 20 ноября. Он получил 15 суток ареста за освещение акции протеста.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», по состоянию на 18 часов в Беларуси задержаны более 190 человек. Среди них - член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук, кандидат сельскохозяйственных наук Ираида Миско, невролог Руслан Бадамшин, актриса Елена Гиренок.

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