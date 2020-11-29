Противостояние жителей и силовиков в Боровлянах: применены спецсредства

Скриншот видео (Onliner.by)

29 ноября - 16-е воскресенье подряд когда люди, не довольные действиями властей, выходят на акции протеста. В Боровлянах противостояние местных жителей и силовиков привело к применению последними спецсредств.

Onliner.by передает, что один из мужчин в балаклаве и черной одежде разгонял собравшихся, поливая их спреем из баллона. Момент попал на видео.

«Наша Нива» также сообщила о применении спецсредств в отношении протестующих. По данным ресурса, в жилом квартале Зеленый Бор (поселок Лесной) были слышны выстрелы.

МВД Беларуси пока не комментировало эти ситуации и не давало ответ, применялись ли спецсредства на акциях протеста 29 ноября.

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