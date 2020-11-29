Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич остается под стражей на два месяца: предположительно, ей предъявлено обвинение

Катерина Борисевич сейчас находится в СИЗО на Володарского. Фото: TUT.BY

Журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич остается под стражей. Вечером 29 ноября истек срок, в течение которого ей должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения. Как пишет TUT.BY, можно сделать вывод, что Катерине предъявлено обвинение, так как она по-прежнему остается под стражей. При этом неизвестно на какой срок избрана такая мера пресечения: с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Есть предположение, что под стражей Катерина будет находиться два месяца - до 19 января следующего года.

Известно, что Катерину не так давно перевели из СИЗО КГБ в СИЗО на Володарского. Письма в СИЗО КГБ ей почти не приходили.

Напомним, Катерина - автор статьи, в которой говорится, что 31-летний Роман Бондаренко, которого избили в минском дворе, после чего он скончался в реанимации, был трезвым. Портал опубликовал медицинские документы. Следственный же комитет сообщил, что у Романа диагностировали алкогольную интоксикацию.

Генпрокуратура возбудило уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны (ч.3 статьи 178 УК РБ). По этому делу Катерина проходила подозреваемой, а сейчас ей, видимо, предъявлено обвинение. Фигурантом этого уголовного дела проходит и врач.

Генпрокуратура заявила, что медик "вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко". По мнению ведомства, тем самым он разгласил врачебную тайну.

За разглашение врачебной тайны, повлекшие тяжкие последствия, грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом. Также человека могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Силовики пришли к журналистке tut.by, которая писала статью о Романе Бондаренко

Подробнее: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/178.htm