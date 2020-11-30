Победитель - Франция: итоги детского Евровидения 2020 года

Арина Пехтерева представляла Беларусь на детском Евровидении. Фото: junioreurovision.tv.

В воскресенье, 29 ноября, состоялось финальное онлайн-шоу детского Евровидения 2020-го года. Первый и вторые места получили высокие баллы, а вот далее отрыв по набранным голосам совсем небольшой - интрига тянулась до последнего. Результаты опубликованы на официальном сайте конкурса.

В итоге первое место завоевала 11-летняя представительница Франции. С песней «Я представляю» («J'imagine») Валентина Тронель покорила зрителей и жюри и набрала в общем 200 баллов, хотя выступала последней, под 12-м номером.

Второе место у Каракат Башановой, представительницы Казахстана. Она пела «Навсегда» («Forever») и получила 152 балла.

Бронза досталась юной певице из Испании. Солеа спела энергичную композицию «Двигайся» («Palante») и набрала 133 балла.

Беларусь представляла 12-летняя Арина Пехтерева. Ее песня «Пришельцы» принесла исполнительнице 130 баллов - это пятое место из дюжины.

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