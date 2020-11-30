«Надо ценить, что имеем»: Белорусская спортсменка-борец Василиса Марзалюк о смене национального флага

Василиса Марзалюк считает, что многие поддерживают спортсменов, выступивших в поддержку властей, но боятся показывать это из-за давления в интернете. Фото: СТВ.

В интервью ТВ-каналу СТВ Василиса Марзалюк, спортсменка-борец, двукратная чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по женской борьбе, прокомментировала разговоры о смене национального флага Беларуси. По ее мнению такие предположения - абсурдны. 33-летняя спортсменка говорит, что всю жизнь выступала под красно-зеленым флагом и хочет, чтобы так и осталось.

- Надо ценить, то, что имеем, а разговоры о том, чтобы поменять флаг, выглядят для меня абсурдными. Суверенная Беларусь ассоциируется у меня с красно-зеленым флагом, я много раз носила этот флаг в руках, и горжусь этим. И надеюсь, что под этим же флагом смогу выступить и на Олимпийских играх, - пояснила спортсменка.

Кроме того, Василиса Марзалюк подписала открытое провластное письмо спортсменов, в поддержку белорусских властей. После чего, признается, столкнулась со шквалом хейта, к которому, впрочем, по ее словам, она была готова.

- Нам захотелось защитить свое дело, профессию и олимпийское движение в нашей стране. В связи с этим письмом мне пишут много неприятного, но ко многому я была готова. Но на самом деле достаточно много и поддержки, и я ее ощущаю. Нас поддерживает очень много людей, но из-за того, что происходит давление через интернет, многие не хотят открыто это делать, - пояснила Марзалюк, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики.

Резюмируя спортсменка добавила, что открытое письмо спортсменов Беларуси не только обращение к общественности - это и способ отстоять интересы НОК, который во время поствыборного кризиса и ситуаций со спортсменами сейчас «держит ответ» перед Международным олимпийским комитетом.

- При самом худшем варианте развития событий НОК могут лишить олимпийской аккредитации, а это значит, что спортсмены не смогут от лица нашей страны поехать на Олимпиаду, если только не под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета, - констатировала Марзалюк.

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