В Генпрокуратуре заявили, что врач передал журналистке «ложные сведения» о том, что в крови Бондаренко не было алкоголя

Генпрокуратура опровергает информацию о том, что в крови погибшего Романа Бондаренко было "0 промилле". Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Вечером в воскресенье, 29 ноября, пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси опубликовала в своем телеграм-канале видео-комментарий о «0 промилле» в крови погибшего минчанина Романа Бондаренко.

Так по словам начотдела информации Генпрокуратуры Анжелики Курчак врач БСМП сообщил журналистке tut.by неверные данные эпикриза.

- Врач Артем Сорокин, поддавшись уговорам Борисевич, сообщил ей сведения, составляющие врачебную тайну. При этом, он не убедился и не проверил достоверность информации, сообщил ложные сведения об отсутствии в организме Бондаренко алкоголя. В свою очередь Борисевич сообщила общественности недостоверную информацию, распространив ее посредством интернета, - официально заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, позже в отношении врача Сорокина было возбуждено уголовное дело за разглашение врачебной тайны. Он передал данные эпикриза погибшего минчанина журналистке, которая написала материал о том, что в крови Бондаренко не было алкоголя. Так же задержана и Катерина Борисевич, и по последним данным она останется под стражей ближайшие два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильно избитый на «Площади перемен» 31-летний Роман Бондаренко умер в больнице.

Врачи говорили, что он в крайне тяжелом состоянии и шансов мало. К сожалению, чуда не произошло… (подробности).

Генпрокуратура опубликовала видео с врачом, который был задержан за разглашение информации о том, что у Бондаренко в крови не было алкоголя.

В коротком видеообращении врач говорит, что это был его необдуманный поступок (подробности).