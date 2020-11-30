В Минтруда назвали условия для сокращения декретного отпуска в Беларуси

Если в Беларуси будет достаточно яслей, мамы сами охотно выйдут на работу уверены в Минтруда. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Возможное сокращение декретного отпуска в Беларуси прокомментировала в эфире ОНТ министр труда Ирина Костевич.

Так, глава Минтруда рассказала, при каких условиях «мамы сами активно пойдут на работу».

- В нашем государстве, наверное, самая значимая и высокая льгота и гарантия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в сравнении с другими странами, - заявила министр.

Здесь же Ирина Костевич подчеркнула, что белорусский декретный отпуск - это «не просто три года, а три оплачиваемых года». Однозначно на вопрос, будет ли правильным сократить эту социальную гарантию, она не ответила, но привела статистические данные по стране.

- Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Так, 68 000 детей в возрасте с 1 до 3 лет регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мам, которые вышли на полную занятость, - чуть больше шести тысяч. Значит, в данной ситуации государство дважды льготирует, поддерживает маму, - уверена глава Минтруда.

Свое отношение как женщины к тому, чтобы декретный отпуск был сокращен, министр не высказала. Но назвала условия, при которых это может произойти.

- Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, максимально открыты ясельные группы, то мамы сами активно пойдут на работу, - заявила Костевич.

При этом глава ведомства рассказала о том, что для работающих мам маленьких детей могут быть регламентированы и иные «льготные» условия:

- Министерство предлагало 7-часовой рабочий день. Еще предложили такую альтернативу: либо один день в неделю (нерабочий. - Ред.), либо взамен этого, норма тоже действует, семья сама выбирает - сокращенный семичасовой рабочий день. Будем вносить в следующем году, смотреть, обсуждать с депутатами по внесению в Трудовой кодекс, - заверила министр.

Напомним, 20 ноября тему сокращения декретного отпуска озвучивал Александр Лукашенко. По его словам, важно по меньшей мере обсудить возможность его сокращения. Заметив, однако, что если в Беларуси каждая женщина не родит двух-трех детей, то «будет, как в Европе, России, Украине», - сокращение численности населения.

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