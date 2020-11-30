С 1 декабря пенсию в Беларуси повысят 2,5 млн пенсионеров. На сколько?

Средняя пенсия в Беларуси с 1 декабря 2020 года превысит 500 рублей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Глава Минтруда в интервью ОНТ рассказала о том, что повышение пенсий в Беларуси планируется в декабре. По словам Ирины Костевич, с 1 декабря пенсию повысят почти 2,5 миллиона пенсионерам. На сколько больше будут получать белорусские пенсионеры?

Министр напомнила, что с начала года это уже второе повышение пенсий в Беларуси. Первое было летом: с 1 июля 2020 года в Беларуси пенсии подняли на 6%. С декабря планируют поднять на столько же - на 6%.

- Но хочу уточнить, что текущем году в Беларуси четырежды повышался бюджет прожиточного минимума. С БПМ у нас завязаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются людям 75 лет и старше. Таким образом, основная пенсия повышалась в 2020 году дважды, а еще четыре раза - вот эти возрастные надбавки, - перечислила пенсионные повышения министр.

Далее глава Минтруда сообщила, что средняя пенсия в Беларуси с 1 декабря превысит 500 белорусских рублей.

- Средняя пенсия по возрасту для неработающего пенсионера составит 513 белорусских рублей. В сравнении с декабрем 2019 года темп роста составил 12%, - подсчитала Костевич.

Затем министр сообщила, что в 2020 году на выплаты пенсий бюджет израсходует 13 миллиардов белорусских рублей. В сопоставлении с ВВП республики - это около 9%.

Также Ирина Костевич рассказала, какие изменения пенсионного законодательства в Беларуси запланированы на 2021 год. Здесь она назвала изменение с 1 января максимального периода зачета стажа по уходу за ребенком до 3 лет - 12 лет. Изменение страхового стажа для входа в пенсионную систему - 18 лет, а с 2025-го - уже 20 лет, при этом для многодетных мам (4 и более детей. - Ред.) - 10 лет.

- Если кто-то один из родителей воспитывал не менее 20 лет инвалида I группы с рождения, то с 1 января 2021 года пенсия увеличивается в два раза, - добавила глава Минтруда.

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