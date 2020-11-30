В Слуцке убили 41-летнюю женщину. Фото: СК РБ.

Все случилось ночью 28 ноября в Слуцке. В милицию поступил звонок: в одной из квартир города убита женщина. На место выехали милиционеры. Они нашли тело 41-летней женщины со множеством травм. Вызвали следственно-оперативную группу. Стали осматривать место убийства, изымать предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которые проводят эксперты ГКСЭ.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность 34-летнего неработающего местного жителя к совершению преступлению. Мужчина задержан, в настоящее время с ним работают следователи, - сообщает СК.

Подробности и мотивы убийства пока не называются. Также пока не установлено, кем именно приходился убитой парень. Но уже точно известно, что по факту убийства следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси - «Убийство». Если вину парня докажут, ему грозит тюрьма - от шести до пятнадцати лет.