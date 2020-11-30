Беларусь хочет увеличить число своих миротворцев в горячих точках мира

Беларусь ведет переговоры о миротворческих миссиях в горячих точках. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

О том, что Беларусь рассматривает возможность увеличения числа своих миротворцев в горячих точках, сообщает СТВ со ссылкой на Дмитрия Рябихина, начальника отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил спецопераций ВС.

Сообщается, что на данный момент горячая точка, где есть белорусское присутствие, - это Ливан. Там находятся 7 белорусских миротворцев-военных - это три штабных офицера и 4 военных медика.

- Основу нашего контингента составляют медспециалисты, это можно назвать изюминкой Беларуси. Военнослужащие медики выполняют задачи не только по стабилизации обстановки, но и по оказанию медпомощи как миротворцам, так и местному населению, то есть они выполняют задачи гуманитарного характера, - пояснил Рябихин.

Белорусские миротворцы выполняют в Ливане задачи на срок до года. Однако он заметил, что сейчас Минобороны ведет серьезную работу, чтобы расширить участие ВС Беларуси в миротворческой деятельности.

- Для этого был организован ряд визитов, - пояснил начальник отдела. - На данный момент рассматриваются вопросы о целесообразности выбора того или другого места, проводятся переговоры с зарубежными представителями о совместном участии, - добавил Рябихин.

Зачем Беларуси необходима миротворческая деятельность? Специалист Минобороны заявил, что это важная составная часть внешней политики республики, влияющая на авторитет страны в мире. Но также для Вооруженных сил бесценный опыт, который можно получить лишь в кризисных регионах планеты.

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