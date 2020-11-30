В Минспорта заявили, что провластное письмо подписало около 2,5 тысячи белорусских спортсменов

Замминистра спорта и туризма Беларуси считает, что неправильно призывать не допускать спортсменов к Играм. Фото: БелТа.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что открытое провластное письмо к общественности подписали такие титулованные белорусские спортсмены, как Екатерина Карстен, Янина Провалинская-Карольчик, Алексей Абалмасов и другие атлеты.

В Минспорта заявили, что открытое обращение поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта - всего около 2,5 тысячи человек. И добавили, что к нему продолжают присоединяться представители многих нацкоманд, сообщило БелТА со ссылкой на Александра Бараулю, замминистра спорта и туризма Беларуси.

- По нашим сведениям, порядка 2,5 тысячи спортсменов подписались под данным письмом, - прокомментировал Барауля.

Далее чиновник от Минспорта заметил, что на данный момент атлеты готовятся к токийской Олимпиаде и надеются, что она, как и запланировано, состоится в 2021 году.

- Все мысли устремлены на это. Четыре года трудов, они не должны пропасть. Поэтому призывы о том, чтобы не допускать спортсменов, - это неверно. Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Будем готовиться и успешно выступим, - предположил замминистра.

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