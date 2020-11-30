В Бресте типография не продлевает договор на печать негосударственной «Брестской газеты»

В Бресте типография отказалась печатать «Брестскую газету».

В понедельник, 30 ноября, редакция «Брестской газеты» получила по факсу документ из брестской типографии, в котором сказано, что договор на печать газеты продлен не будет. Об этом «Комсомолке» сообщил главный редактор еженедельника Виктор Марчук.

- Сегодня редакция получила факс из Брестской типографии, в котором сказано, что с 1 января 2021 года брестская типография не будет заключать договор на печать нашей газеты. Прежде, в пятницу (27 ноября. - Ред.), мы получили еще один факс, в котором говорилось, что с декабря 2020 года типография меняет график печати «Брестской газеты». Без объяснения причин. Сказано только «по техническим причинам», - делится подробностями главный редактор издания.

С чем связано непродление договора, редакции не пояснили. Связаться с директором типографии главреду в понедельник утром не удалось.

Такое уведомление редакция получила 30 ноября.

- Считаю, что экономического смысла в этих действиях нет. Мы исправно платили за печать газеты, к нам не было никаких претензий ни по качеству наших материалов, ни по срокам оплаты. Все было до этого времени хорошо. Поэтому я склонен считать, что все эти действия брестской типографии связаны с другими вопросами и с другими мотивами, - комментирует Виктор Марчук.

«Брестская газета» - общественно-политический еженедельник. На данный момент это последняя негосударственная газета, которая выходит в Бресте в печатном виде. Она основана в 2002 году, в ноябре отметила 18-летие.

Журналистов, которые сотрудничают с редакцией, неоднократно задерживали во время работы на акциях протеста в Бресте. Последний раз - на акции 29 ноября в Бресте. Двое внештатников - фотограф Роман Чмель и корреспондент Максим Хлебец - получили по 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.34 КоАП.