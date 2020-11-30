На протестных маршах в Беларуси 29 ноября задержали свыше 420 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли ставшие уже традиционными воскресные марши протестов. Самая крупная акция была в Минске. В разных районах города собрались люди, которые прошли по своим районам объединенными маршами. Больше всего людей, судя по всему, собралось в Уручье. Тут объединились две крупные колонны. Чуть позже по всему Минску силовики разгоняли колонны, были задержания. Поначалу казалось, что задержания точечные. Однако правозащитники собрали всю информацию - выяснилось, что в воскресенье, 29 ноября, по всей Беларуси задержали свыше 420 человек.

Итак, по состоянию на полдень 30 ноября, правозащитникам известны имена 424 задержанных. Больше всего людей задержали в Минске. Также задержания прошли в Боровлянах, Жодино, Бресте, Ляховичах, Могилеве, Барановичах, Витебске, Молодечно, Дзержинске, Ивье, Смолевичах, Гродно и Лиде. Большинство задержанных ожидают суды. По данным правозащитников, несколько человек находятся в больницах - они при задержании получили травмы.

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