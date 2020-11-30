«Очень тяжелый год. Но то ли еще будет»: Лукашенко об экономической войне

Лукашенко Мясниковичу: «Фактически идет экономическая война - уже кое-где неприкрытая». Фото: БелТА.

В понедельник, 30 ноября, Лукашенко и Мясникович говорили на тему предстоящего саммита ЕАЭС, который запланирован на 11 декабря, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Начиная тему повестки дня, Лукашенко заметил, что отрицательно относится к формату общения государственных лидеров «по телевизору».

- Нам пора бы повстречаться с глазу на глаз, говорить в открытую. Потому что проблем куча, - заявил Лукашенко.

И предположил, что в канун Нового года лидеры «рискнут встретиться», как традиционно «встречались в Москве или Питере».

- Мы и в Минске готовы принять глав государств, если будет такое желание. Не важно где, но пора очень серьезно обсудить возникающие перед нами проблемы, - предложил Лукашенко.

Далее он перечислил сложности, возникшие в 2020 году, кроме коронавируса: военные, военно-политические, экономические.

- Такого вы, наверное, не помните года, как этот 2020-й - високосный - очень тяжелый год. Но то ли еще будет! Одно дело обвалиться, экономика вся рухнула в мире. И нас это коснулось прилично, и России, и Казахстана, и Кыргызстана, и Армении… А выход будет очень тяжелый из этой ситуации. Тем более вы же видите, началось противоборство. Фактически идет экономическая война - уже кое-где неприкрытая война. С переходом не просто на дипломатическую или в СМИ, но уже и «горячим запахло», я приводил эти факты. Замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных государств неслабых и их цель, - заключил Лукашенко.

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