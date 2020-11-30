Лукашенко назвал тарифы на транспортировку газа несправедливыми

Лукашенко заявил, что по вопросам саммита ЕАЭС Беларусь потребует решения вопросов "без затяжек, бюрократии и всяких откладываний на потом. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 30 ноября, во время встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем Лукашенко пояснил, что уходящий 2020 год был тяжелым и идет экономическая война.

Экономические вопросы в основном будут и на повестке запланированного на 11 декабря саммита ЕАЭС. Всего вынесено 28 вопросов, причем четыре из них будут обсуждаться главами стран исключительно в узком кругу, сообщает БелТА.

Предваряя итоги саммита, Лукашенко заявил, что Беларусь уже традиционно настаивает, чтобы вопросы были решены: без затяжек, бюрократии и «всяких откладываний на потом».

- Ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе будет проще преодолеть всяческие трудности. Надо идти этим путем, - процитировал Лукашенко российского президента.

Здесь же Лукашенко обозначил, что одним из важнейших вопросов станет стратегия развития ЕАЭС на ближайшую пятилетку, 2021 - 2025 годы. А также решение вопроса единых тарифов на энергоносители.

- Мы договаривались, что наконец-то будут решены проблемы единых рынков, прежде всего рынка природного газа. И в нем единственный вопрос, который не согласован, - это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Для нас это важно, и для других. Казахстан поднял вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов, предлагает вопрос кадров, - перечислил Лукашенко.

Напомним, онлайн-заседание лидеров ЕАЭС, включающее 28 вопросов, пройдет 11 декабря 2020 года. На нем запланировано, будут утверждены стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ должен был быть подписан еще в мае 2020 года, но из-за недоработок был одобрен лишь в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Головченко высказался о создании общего рынка газа в ЕАЭС.

Первый этап формирования общих энергорынков планируют пройти к концу 2020 года (подробности).

В 2021 году Россия поднимет цену на нефть для белорусских НПЗ.

Это будет следствием все того же российского налогового маневра 2018 года (подробности).