Невероятное спасение: в Бобруйске кувыркающийся внедорожник пролетел в метре от пешехода. Кадр из видео.

Эта невероятная история приключилась 29 ноября в Бобруйске. Место действия - шиномонтажка на улице генерала Батова. Видео с камер наблюдения появилось в сообществе «Автоканал Бобруйск 35 FM», который объединяет местных автолюбителей. На записи виден пяточек перед шиномонтажом. Погода мерзкая - слякоть, мокрый снег, лужи… Неторопливо идет процесс: кто-то уезжает, кто-то приезжает. На заднем плане видно, как по тротуару совершает пробежку мужчина. А по проезжей части с достаточно высокой скоростью едут две машины. Судя по всему, водитель одного из автомобилей не справляется с управлением, машину заносит, и она на огромной скорости буквально летит в сторону шиномонтажки. Потом колеса цепляют бордюр, машина переворачивается и продолжает свой полет - уже фактически кувыркаясь через крышу. Трагедия едва не случилось: машина пролетает буквально в сантиметрах позади бегущего мужчины. Судя по всему, мужчина в шоке. А из здания выбегают мужчины, чтобы оказать помощь водителю, который, возможно, пострадал. К счастью, водитель вышел из машины самостоятельно.

Пользователи соцсетей оживленно комментируют ситуацию: «Не сменил летний стиль езды», «В рубашке парень родился», «Не только спорт продлевает жизнь, но еще и везение», «У мужика второй день рождения», «Значит, человеку еще рано на тот свет».

Эта ситуация многим напомнила случай, приключившийся в Молодечно в 2011 году. В центре города после столкновения перевернулась милицейская «буханка» - УАЗ. Из ее правой двери выпал сотрудник милиции. Уазик кувыркался и чудом не задел милиционера. Милиционер тоже кувыркался, но сразу встал на ноги как ни в чем не бывало. Видео с камеры наблюдения тогда за шесть дней посмотрело больше миллиона человек. А милиционера тогда прозвали Молодечненским терминатором. «Комсомолка» отыскала его и расспросила, как все было.

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