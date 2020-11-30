По 3 года за выброшенный с балкона на улицу «коктейль Молотова»: Суд приговорил двух жителей Кобрина

Суд признал виновными мужчин, выбросивших из окна самодельный "коктейль Молотова". Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Кобрине двое молодых мужчин был осуждены на 3 года колонии каждый за брошенный «коктейль Мотова», сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Вечером 12 августа 23- и 24-летний кобринчане находились дома, выпивали. В какой-то момент из подручных средств они изготовили «коктейль Молотова». Потом они подожгли запал и сбросили горючий заряд с балкона. На тротуаре начался небольшой пожар, пламя потушили прохожие.

- Молодые люди обвинялись в незаконном изготовлении и хранении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч. 2 ст. 295-3 УК РБ). Свою вину они признали. Гособвинитель требовал по 5 лет заключения. Суд назначил мужчинам по три года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима. Кроме того, младший из фигурантов пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма, - пояснили в пресс-службе.

Приговор еще может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

4 года колонии отцу, 2 года - сыну: в Бобруйске двух мужчин осудили за нападение на милиционеров 10 августа.

ГАИ остановила водителя без ТО в центре города, толпа призвала освободить мужчину, не разобравшись, бобруйчане поддались на призыв толпы (подробности).

В ночь на 13 октября в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова.

Загорелся служебный автобус (подробности).

Ночью 12 августа минчанина задержали с коктейлями Молотова в багажнике, суд приговорил его к 2 годам колонии.

Генпрокуратура рассказала подробности дела и заявила, что приговор еще может быть обжалован (подробности).