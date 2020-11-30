После 6 месяцев в СИЗО Тихановского должны были либо отпустить, либо направить дело в суд, но ему предъявили новое обвинение

Сергею Тихановскому продлен срок содержания под стражей, так как ему предъявлено новое обвинение. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно, прошло полгода, сколько он еще пробудет под стражей, сказать однозначно нельзя. Как пишет tut.by, на днях Тихановскому было предъявлено новое обвинение. Теперь ему вменяют «разжигание социальной вражды». Новое обвинение было предъявлено как раз накануне истечения срока содержания по предыдущим. По-новому обвинению его могут и дальше удерживать под стражей - до 18 месяцев.

- Новое обвинение крайне возмутило Сергея Тихановского, - рассказал его адвокат Виктор Мацкевич, который посетил Сергея в изоляторе на неделе с 23 по 29 ноября.

Подробности дел не разглашаются, но известно, что Сергея Тихановского обвиняют по трем статьям УК РБ:

1. Тихановского подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Максимальное наказание лишение свободы до 3 лет.

2. Также он обвиняется в воспрепятствовании работе ЦИК (ст. 191 УК РБ). Максимально - до 3 лет заключения.

3. Затем Тихановскому предъявили обвинение в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК РБ). По этой статье более суровое наказание: признанного виновным могут лишить свободы на срок от 5 до 12 лет.

Сидит один видится только с адвокатами и правоохранителями

Напомним, в тюрьме Жодино Тихановский находится четвертый месяц, до этого он был в СИЗО № 1 на Володарского в Минске. Где также какое-то время содержался в карцере и сильно похудел. По словам адвокатов, в Жодино условия содержания Тихановского лучше, чем были в Минске.

В СИЗО №1 Сергей Тихановский содержался в карцере, где сильно похудел. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

- Сергей помещен в одиночную камеру, это договоренность с администрацией, чтобы не было никаких провокаций. С кем он видится? Правоохранители, которые утром и вечером заходят с проверкой, адвокаты, которые приезжают дважды в неделю. Свиданий с женой или другими родственниками за это время не было. Ему разрешены прогулки, но там он тоже один. Ему передали телевизор и по подписке приходит одна газета. Несмотря на ограниченность контактов, он очень адекватно воспринимает все, что происходит за стенами тюрьмы, в курсе всех новостей, в том числе о том, что делает его супруга. Надо сказать, ему приходят письма, в том числе от незнакомых людей, его очень вдохновляет, что о нем не забывают, - рассказала адвокат Наталья Мацкевич.

СПРАВОЧНО: Согласно 127 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси продление срока содержания под стражей свыше 6 месяцев возможно только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Сергей Тихановский признан политзаключенным. Он принимал участие во встрече с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. Правозащитники передали, что по итогам данной встречи Сергей Тихановской подал жалобу в Генпрокуратуру, в которой указал, что окончательно утвердился в мысли, что уголовное преследование вызвано его намерением стать кандидатом в президенты.

- Он указал, что это было сказано на встрече в «американке». И как он понял, в ближайшее время его не выпустят. Об этом он сказал и Светлане по телефону, - пояснила адвокат.

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