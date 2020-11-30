МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать визы белорусам, пострадавшим в ходе протестов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такой проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании правительства. "Согласно проекту, бесплатно национальные визы будут выдаваться гражданам Беларуси в случае предоставления мотивированных заявлений о невзимании налогового консульского сбора литовских государственных органов или зарегистрированных в Литве неправительственных организаций, которые действуют в сфере защиты прав человека и демократии, - сообщает прибалтийский портал Delfi. - По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывают все больше граждан Беларуси", - говорится в обращении МИД к правительству. Многие из них в данный момент прибывают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными причинами и обладая шенгенской визой, но, желая законно дольше оставаться в Литве, они должны получить долгосрочные национальные визы. МИД утверждает, что до 1 декабря пострадавшие от белорусского режима граждане этой страны могут получить бесплатные национальные визы в консульских и дипломатических представительствах Литвы по решению главы этого представительства.

Напомним, в Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протестов. За это время были задержаны и осуждены по административным делам десятки тысяч человек. Также возбуждены сотни уголовных дел против протестующих.

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