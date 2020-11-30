Во время пожара в Сморгони в собственном доме погибла женщина

Следователи выясняют обстоятельства смертельного пожара в Сморгони. Фото: МЧС

Жительница Сморгони погибла во время пожара в собственном доме, сообщается на сайте МЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили утром 29 ноября. Когда они прибыли по вызову, деревянный дом был охвачен пламенем.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС нашли в комнате тело женщины. Предварительно установлено, что она хозяйка дома, ей 84 года. Погибшая жила одна, ее каждый день навещал сын.

Спасатели рассматривают версию - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

На месте ЧП также работала следственно-оперативная группа, которая осмотрела дом. Точную причину возгорания выясняют. Назначены судебно-медицинская, генетическая и пожарно-техническая экспертизы. Также следователи опросили соседей.

Проводится проверка.

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