Путешественник из России ограбил ювелирный магазин в Витебске

Похитителя драгоценностей искал весь личный состав витебской милиции, а также подразделения прилегающих областей. Фото: Следственный комитет

Россиянин ограбил ювелирный магазин в Витебске 27 ноября, его задержали спустя трое суток, сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина зашел в магазин и попросил продавца показать ему золотые цепочки. Девушка-консультант достала подставку, где было 25 украшений на сумму свыше 113 тысяч рублей.

«Несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале», - рассказали подробности в МВД.

Похитителя драгоценностей искал весь личный состав витебской милиции, а также подразделения прилегающих областей.

«В течение трех суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге подозреваемого, 30-летнего россиянина, задержали в областном центре. Милиционеры нашли у него часть похищенного», - сообщили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 206 (покушение на грабеж в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.

Мужчина сообщил, что в Беларуси он не живет, а в настоящее время путешествует по стране.

Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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