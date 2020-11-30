По информации МВД после акций протеста 29 ноября в ИВС были водворены 313 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дели рассказали, что в воскресенье, 29 ноября, после акций протеста в изоляторы временного содержания были водворены 313 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Призывы к участию в несанкционированных акциях протеста, размещенные в различных телеграм-каналах, не нашли поддержки у широкой массы населения в регионах, за исключением Минска. Протесты постепенно уменьшаются, - пояснили в МВД.

По информации пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой, в разных районах столицы 29 ноября люди собирались группами.

- Сотрудники милиции неоднократно предупреждали собравшихся, что они нарушают законодательство о массовых мероприятиях. Некоторые из протестующих игнорировали предупреждения милиционеров, выходили на дорогу, блокировали движение общественного транспорта. Некоторые люди вели себя агрессивно и находились в нетрезвом состоянии. Наиболее активные из собравшихся, которые оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были задержаны с применением специальных средств, - отметила Чемоданова.

Она добавила, что по-прежнему взрослые берут с собой на акции протеста подростков, которых используют в дальнейшем как «живой щит».

Чемоданова также рассказала, что законодательство о массовых мероприятиях было нарушено и в Минском районе.

- На протяжении долгого времени сотрудники милиции проводили с протестующими разъяснительную работу и призывали прекратить противоправные действия. Но люди требования данные игнорировали. Они грубили милиционерам, оказывали им активное сопротивление, становились в сцепку, кричали и пищали. Сотрудники милиции были вынуждены применить спецсредства: было сделано несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, применен слезоточивый газ, - пояснила Чемоданова.

Пресс-секретарь МВД рассказала, что после акций протеста 29 ноября 313 человек были водворены в ИВС.

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