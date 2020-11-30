Доктор Комаровский рассказал, почему изменил мнение о ношении масок в пандемию

Медик советует носить маски во время пандемии коронавируса всем, а не только больным. Фото: pixabay

Носить маски во время пандемии коронавируса нужно всем, а не только больным. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский своем инстаграм-аккаунте.

Ранее медик утверждал, что здоровым людям такая защита не нужна. Подписчики спросили у педиатра, почему он начал давать другой совет по поводу масок, который значительно отличается от его прежних рекомендаций.

Медик объяснил, по какой причине изменил свое мнение.

По словам Комаровского, многие врачи пересмотрели определенные правила, в том числе и касающиеся масочного режима. За время пандемии выяснилось, что инфицированный может заражать людей до появления у него симптомов. В связи с этим маски нужно носить всем.

- Применительно к коронавирусу со временем выяснилась его удивительная особенность - человек, больной ковидом, очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть вирус наиболее активно размножается три дня - два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется - себе и всем остальным - абсолютно здоровым, может активно распространять вирус, - пояснил свою позицию доктор.

Он добавил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения также изменили свое мнение по поводу масок и теперь советуют носить их всем.

- Если невозможно поддержание социальной дистанции в два метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому, будь вы в помещении или на улице, если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех, - сказал Комаровский.

Он напомнил также, что носить маски нужно правильно: они должны закрывать нос. При этом от заражения никакая маска не защитит, она позволяет не заражать других людей, поскольку задерживает капли и мокроту.

- Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно, - заключил медик.

Читайте также:

Глава Минздрава: Гродненская и Минская области находятся на пике второй волны коронавируса

В Брестскую область и первая волна COVID-19 пришла с запозданием, и вторую волну медики ждут тут позже (подробности).

Положительный тест на ковид после выписки: белорусские врачи объясняют, что делать.

У многих переболевших коронавирусом анализы на антитела показывают вирус в крови. Разбираемся, представляют ли эти люди опасность для окружающих (подробности).

Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе (подробности).